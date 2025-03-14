Sarıyer Belediyesi Eski Başkanı Şükrü Genç Tutuklandı

SORUŞTURMADA GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

İstanbul’da DHKP-C silahlı terör örgütüne finansal destek sağlandığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu toplam 34 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının akabinde, Şükrü Genç de dahil olmak üzere 26 şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Sonuç itibarıyla Genç, mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

DHKP-C’YE YARDIM VE YAPILANMA İDDİALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, DHKP-C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını karşılamak ve finansman sağlamak amacıyla “İhtiyaç Komitesi” (İKOM) adı altında bir yapılandığı öne sürüldü. 2014-2016 dönemlerinde, Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin, başkaca bir şirket aracılığıyla örgüte maddi destek sağladığı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu dört ilçe belediyesi tarafından DHKP-C’ye para aktarıldığı öne sürülüyor. Bu iddialar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir örgüt üyesinin ifadeleriyle belgelendi. Toplam 38 şüpheli tespit edildi, bunlardan 34’ü gözaltına alındı. İki şüphelinin yurt dışında, iki şüphelinin ise cezaevinde bulunduğu ifade ediliyor.

ŞÜKRÜ GENÇ’İN SAVUNMASI

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, emniyet ifade vermede suçlamaların tamamını reddetti ve “Ben DHKP-C Silahlı Terör Örgütü mensuplarına herhangi bir maddi destek sağlamadım. Mahallede örgüt adına yapıldığı devletin kurumları tarafından tarafımıza bildirilen bir binanın olduğu ve bu bina hakkında yıkım kararı bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine İBB ve o dönem başkanlığını yürüttüğüm Sarıyer Belediyesi ile Emniyet güçleriyle birlikte, belirtilen bina için yıkım planenmiştir. Yıkım günü ise İBB araçlarının arızalı olduğu gerekçesiyle operasyonu gerçekleştiremedi. Sarıyer İlçe Belediyesi’nin araçlarıyla birlikte Emniyet güçlerinin eşliğinde belirtilen mahalledeki yapının yıkımını gerçekleştirdik” şeklinde açıklamada bulundu. Genç, bu ifadeleriyle örgüte destek vermek yerine, örgüte ait bir yapının yıkımına katıldığını öne sürdü.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 34 şüpheliden 26’sı, savcılığın işlemlerinin ardından tutuklamayı talep etmesi için Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bu şüpheliler arasında, o dönem Ataşehir Belediyesi Başkanı Özel Kalemi görevinde bulunan ve şu an Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı olan Melih Morsümbül de mevcut. Şükrü Genç tutuklanırken, diğer şüphelilerin durumu hakkında henüz bir karar verilmedi. Sekiz şüpheli ise hakimliğe çıkartılarak adli kontrol talebiyle değerlendirildi.

İDDİALAR VE FİNANSMAN SÜRECİ

Soruşturma, DHKP-C’nin “İhtiyaç Komitesi” adlı yapısı aracılığıyla belediyelerden finansal destek talep ettiğini, bu taleplerin 2014-2016 yılları arasında karşılandığını öne sürüyor. İddialara göre, Kazova Tekstil adlı bir firma, örgüt tarafından kontrol altına alındı ve bu firma üzerinden Sarıyer ve Şişli belediyelerinin ihalelerine katılarak, örgüte maddi aktarımda bulunuldu. Mülkiye müfettişlerinin incelemelerinde, ihalelerdeki usulsüzlüklerin tespit edildiği, kazak ve tişört alımlarının piyasa değerinin üzerinde gerçekleştirildiği ve ürünlerin kimlere dağıtıldığı ile ilgili belirsizlik olduğu ifade ediliyor. Bu usullerle toplamda 22 milyon 870 bin TL’nin, örgüte aktarıldığı iddiaları mevcut.

KAMUOYUNDAKİ YANSIMALAR

Şükrü Genç’in tutuklanması, kamuoyunda geniş yankı buldu. Bu durum, CHP’li belediyelerin geçmişteki faaliyetlerini mercek altına alırken, siyasi çevrelerde de tartışmalara sebep oldu. Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç “mağdur”, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül ise “tanık” sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.