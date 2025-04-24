Sarıyer Bölgesinde Elektrik Kesintileri Bekleniyor

SARİYER’DE ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİ

Sarıyer’de elektrik kesintileri BEDAŞ elektrik kesintisi listesine göre araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen açıklamaya göre, 25 Nisan’da İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği ile ilgili bilgileri güncel olarak paylaşıyoruz.

KESİNTİLERİN TARİHİ VE NEDENİ

25 Nisan’da uygulanacak elektrik kesintileri, iki ayrı zaman diliminde gerçekleşecek. İlk kesinti 02:00 ile 02:30 saatleri arasında TEİAŞ çalışmaları nedeniyle olacak. Etkilenen bölgeler arasında Eyüpsultan ve Sarıyer ilçeleri yer alıyor. Kesintinin yaşanacağı mahalleler arasında; Ayazağa, Bahçeköy, Gümüşdere, Rumeli Kavağı, Tarabya ve diğerleri bulunuyor.

İKİNCİ KESİNTİ PERİYODU

İkinci kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu kesinti, yatırım ve diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle meydana gelecek. Sarıyer merkezde bulunan bazı mahalleler, Aladağ, Dere İçi, Ertuğrul ve Kuğu sokakları da bu kesintiden etkilenecek. Kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de gözeterek uygulanacak.