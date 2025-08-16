Haberler

Sarıyer Boluspor Maçını Canlı İzleyin

MAÇIN CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Sarıyer Boluspor karşılaşmasının heyecanını canlı yayınla paylaşıp ekran başında olmak isteyenler, “Sarıyer Boluspor maçı canlı izle” araştırması yapıyor. İlgililer, haberimizin detaylarında yer alan bilgilere göz atarak Sarıyer Boluspor maçını canlı izleme imkanını elde edebilir. Keyifli seyirler dileriz!

CANLI YAYIN PLATFORMU VE MAÇ ZAMANI

Sarıyer Boluspor karşılaşmasını Bein Sports 2 üzerinden takip edebilirsiniz. Bu maçı izlemek için öncelikle platformun kullanıcısı olmanız gerektiğini unutmayın. Sarıyer Boluspor maçı, bu akşam saat 17.00’de başlayacak ve İstanbul’daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Manisa’da Üzüm Hasadı Başladı

Turgutlu ilçesinde Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı başladı. Tarım işçileri, zor hava koşullarında üzümleri toplarken, kurutma işlemlerine de devam ediyor. Üzümler büyük ölçüde dış pazara gönderilecek.
Doğankent’te Kamyonet Devrildi, 4 Ölü

Doğankent'te bir kamyonet kazasında sürücü ve üç yolcu yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

