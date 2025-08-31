SARIYER’de 2 Kişi Tehlikeli Yolculuk Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Sarıyer’de iki kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak oldukça tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı ve bu durum hem kendileri hem de diğer sürücüler açısından büyük bir risk oluşturdu. Olay, saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi’nde, Maslak istikametinde meydana geldi.

TEHLİKELİ YOLCULUK DETAYLARI

Söz konusu olayda, 34 EK 7534 plakalı üstü açık otomobilin içindeki iki kişi, aracın kapılarına oturarak seyretti. Bu kişilerin araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadığı görüldü. Görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve bu durum trafikte büyük bir tehlike yarattı.