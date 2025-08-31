Sarıyer’de Ayberk Kurtuluş İntihar Etti

OLAYIN GÖRGÜ TANIKLARI

Sarıyer’de, Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsündeki kafede Ayberk Kurtuluş (20), eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i (15) silahla vurup öldürdükten sonra intihar etti. Kullanılan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi ve kurusıkıdan bozma bir tabanca olduğu öğrenildi. Kurtuluş’un poliste toplam 24 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Olay günü, kampüse gelerek güvenlik görevlilerine “Düğüne geldim” diyerek içeri girdiği bilgisi edinildi. Kurtuluş’un, Özdemir’e “Son kez konuşalım” dediği ve kampüse iki kez aracıyla girdiği tespit edildi.

OLAY ANINDA YAŞANANLAR

Olay, saat 19.30 civarında meydana geldi. Kurtuluş, tartıştığı eski kız arkadaşı Hilal Özdemir’i silahla vurduktan sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, her iki gencin de hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Özdemir ve Kurtuluş’un cenazeleri gerekli işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.

DÜĞÜNE GELDİM DİYEREK İÇERİ GİRDİ

Olayla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Hilal Özdemir’in Ayberk Kurtuluş’tan ayrılmak istediği ancak Kurtuluş’un onu takip etmeye başladığı iddia edildi. Özdemir, ailesine durumu aktardıktan sonra okuldaki kaydının alındığı ve başka bir okula kaydolduğu öğrenildi. Özdemir’in olay günü Kurtuluş tarafından “Son bir kez görüşelim” mesajı aldığı, ardından yarı zamanlı çalıştığı kafenin konumunu gönderdiği belirtildi. Kurtuluş’un da kampüse geldiğinde “Düğüne geldim” diyerek ikinci kez içeri girdiği anlaşıldı.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Özdemir ile Kurtuluş’un öğle saatlerinde kampüste buluştukları, tartıştıkları ve başka bir kadının Kurtuluş’u iterek uzaklaştırdığı bilgisine ulaşıldı. Akşam saatlerinde tekrar kampüse gelen Kurtuluş, güvenlik görevlilerine aynı şekilde yalan söyleyerek içeri girdi. Özdemir’i yeniden yanına çağıran Kurtuluş, yaşanan tartışma sırasında ona ateş ederek öldürdü ve ardından intihar etti. Olayda kullanılan silahın ruhsatsız ve kuru sıkıdan yapılma olduğu belirlendi. Boğaziçi Üniversitesi, yaşanan olayla ilgili sosyal medya platformundan bir açıklama yaparak, “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.