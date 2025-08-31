Sarıyer’de, Ayberk Kurtuluş Intihar Etti

SARİYER’DEKİ KADIN CİNAYETİ VE İNTİHAR OLAYI

Olay, Sarıyer’de Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe önünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Ayberk Kurtuluş(20), tartıştığı kız arkadaşı Hilal Özdemir’i(15) ruhsatsız bir tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Kurtuluş’un 24 suç kaydının yer aldığı belirlendi.

OLAYIN DETAYLARI

İddiaya göre, Ayberk Kurtuluş, Hilal Özdemir’in kafeye çalışmak üzere geldiği sırada peşinden geldi. Aynı zamanda eski erkek arkadaşı olan Kurtuluş, tartışma sonrası Özdemir’e ateş açtı. Ardından intihar eden Kurtuluş’un hayatını kaybetmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından her iki gencin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemeler, ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu ortaya çıkardı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.