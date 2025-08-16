Sarıyer’de Bıçaklı Kavga Yaşandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Sarıyer’de, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 04.45 sıralarında, Mir Hüseyin D. (22) ile S.Y. (16) arasında iddiaya göre bir kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olay, Rumelihisarı Mahallesi’nde, arkadaş grubu içinde sohbet ederken yaşandı. Yanlarından geçen üniversite öğrencisi Rabia ile ilgili konuşmaları sırasında iki genç arasında bir gerginlik oluştu.

KAVGA VE BIÇAKLI SALDIRI

Tartışmanın ardından taraflar birbirinden uzaklaşarak ayrıldı. Ancak S.Y., eline aldığı bir bıçakla olayın üzerinden 5 dakika geçmeden geri dönerek Mir Hüseyin D.’yi kovaladı. Sokakta bulunan bir iş yerine giren Mir Hüseyin D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı. Kavga esnasında iş yeri çalışanları durumu yatıştırmaya çalıştı ancak Mir Hüseyin D., yaralı halde dışarı çıktı.

MİR HÜSEYİN D.’NİN TEDAVİ SÜRECİ

Olayın ardından hızla kaçan S.Y., güvenlik kameralarına yansıyarak izlenildi. Mir Hüseyin D., ensesine saplanan bıçakla, ambulansa alınmak üzere olay yerinde ilk müdahele yapıldı. Hemen ardından Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mir Hüseyin D.’nin, yapılan ameliyatla hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve görgü tanığı Mustafa Gürkan Ç.’nin ifadesine başvurdu. Elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, saldırganın S.Y. olduğunu tespit etti. Yapılan baskında S.Y.’ye ulaşılamadı ancak ilerleyen saatlerde, Pınar Mahallesi’nde yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin daha önce 5 suç kaydı olduğu öğrenildi. Hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adli işlem başlatılan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.