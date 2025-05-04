Sarıyer’de Çökme Süreci Devam Ediyor

INŞAAT NEDENİYLE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Sarıyer’de inşaat nedeniyle meydana gelen çökme olayında ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Maslak’ta, dün gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi’ndeki yan yolda, inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu bu olay gerçekleşti. Alınan güvenlik önlemleri halen sürüyor. Çöken yoldaki iki şeridin etrafı kapatıldı ve bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi. Bu nedenle trafiğe kapatılan yolu kullanmak isteyen araçlar, yönlendirilerek Büyükdere Caddesi’ne yönlendiriliyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, çukurdaki beton parçalarını iş makineleri ile kamyonlara yüklerken, bir taraftan da alana kum döküyor. Çökme nedeniyle İGDAŞ’a ait ana çelik hattın zarar görmesi sonucu kesilen doğal gazın, çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgeye yeniden verildiği bilgisi verildi. Ayrıca, bölgede yaşanan su kesintisinin de sona erdiği bildiriliyor.