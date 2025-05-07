Sarıyer’de Elektrik Kesintisi Olacak

ELEKTRİK KESİNTİSİ NEDENLERİ

Sarıyer elektrik kesintisi, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamalarla gündeme geliyor. 8 Mayıs’ta İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olabiliyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği hakkında bilgiler güncel olarak takip ediliyor.

ETKİLENEN SEMTLER

8 Mayıs 2025 tarihinde, İstanbul Sarıyer’de elektrik kesintileri aşağıdaki cadde ve sokakları etkileyecek: Cumhuriyet Mahallesi’nde, Araba Yolu Sokak ve PTT Evleri Mahallesi’nde, Haciosman Bayırı Sokak’ta 00:00 ve 06:00 saatleri arasında kapsamlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, Maslak Mahallesi’nde de aynı saat aralığında benzer bir çalışma gerçekleştirilecek.

KABLO BAĞLANTISI ÇALIŞMALARI

Aynı gün içerisinde, Sarıyer’in Reşitpaşa Mahallesi’nde de, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yeni kablo bağlantısı çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin etkilediği bölgeler arasında Aksu, Cengiz Topel, Ceylan, Girneli, Hacı, Has Bahçe, Kongre, Çuha Çiçeği, Çörekotu ve Şehit Bülent Karasu sokakları yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Günün ikinci kısmında, aynı saat diliminde, Sarıyer’deki Kirazburnu Mahallesi’nde de kapsamlı havai hat bakım çalışmaları mevcut. Kesintinin etkilediği yerleşim yerleri arasında Alsancak Çıkmazı, Araba Yolu, Cem, Serin Çıkmazı, Tarihi Çeşme Çıkmazı, Yüzbaşı Cengiz Topel, Çınaraltı Çıkmazı ve Ömür Tepe yer almakta. Tarabya Mahallesi de bu kesintiden etkileniyor.