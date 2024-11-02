“Sarıyer’de Elektrikli Bisiklet Bataryası Patladı”

GENÇ BİREYİN TRAJİK KAYBI

Sarıyer’deki evinde uyuduğu sırada şarjdaki elektrikli bisikletin bataryası patladı. Bu olay sonucunda çıkan yangında dumandan etkilenen 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, geçirdiği bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

PATLAMA VE YANGININ NEDENİ

Odabaş’ın odasında yaşanan bu talihsiz olay, elektrikli bisiklet bataryasının aşırı ısınmasından kaynaklandı. Bu durum, genç bireyin sağlığını tehdit eden bir yangın şiddetiyle sonuçlandı. Zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Odabaş, beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdi.

KOCAELİ VE ÇEVRESİNDEKİ HESAPLAR

Olayın ardından, benzer durumların meydana gelmemesi için elektrikli araçların kullanımı ve batarya bakımları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmasının gerekliliği ön plana çıktı. Bu tür kazaların önlenmesi, genç bireylerin ve ailelerin güvenliği açısından önem taşıyor.