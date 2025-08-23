Sarıyer’de Hakem Tepkisi Giderek Artıyor

HAKEM KARARLARI SONRASI TEPKİLER BÜYÜYOR

Sarıyer Basın Sözcüsü Serdar Çınar, Trendyol 1. Lig’de oynadıkları 3 maçta karşılaştıkları hakem kararlarını sert bir şekilde eleştiriyor. Çınar, bu konuda “Bu durum hayatın olağan akışına aykırı. Bir takım ilk 3 haftada yediği 5 golün 3’ünü uydurulan penaltılardan yiyorsa, o ligin adil olduğunu kim iddia edebilir?” ifadelerini kullanıyor. Sarıyer, bu süre zarfında hakem hatalarına karşı büyük bir tepki gösteriyor.

21 YIL ARADAN SONRA GELEN BAŞARIYA TUZAK

Lacivert-beyazlıların sözcüsü, son oynadıkları Çorum FK maçının ardından, “21 yıl sonra gelen başarıya kurulan tuzak” başlığıyla bir paylaşımda bulundu. Çınar, “Şimdi gözlerinizi kapatın ve düşünün. Türkiye 1. Ligi’nde bir takım, tam 21 yıl aradan sonra o lige çıkıyor. İmkansızlıklar içinde, sıfırdan takım kurmuş, hoca bulmuş, kampa bile zar zor gidebilmiş. Ama buna rağmen aslanlar gibi sahaya çıkıyor” diyerek Sarıyer’in zorlu koşullar altında mücadele ettiğini vurguluyor.

İlk maçta, ligdeki favori takımlardan biriyle deplasmanda karşılaştıklarını belirten Çınar, “2-1 kaybediyor ama yediği 2 gol de penaltıdan!” diyerek yaşadıkları zorluğu aktarıyor. İkinci yarıda rakibe alan daraltmalarına rağmen 90+6’da bir penaltı verilmesi de dikkat çekiyor. Üçüncü hafta ise, farklı bir favoriyle karşılaştıklarını ve yine hakemin 90+5’te bir penaltı uydurduğunu belirtiyor.

KİRLİ DÜZENİN ETKİLERİ

Çınar, “Akıl sahibi herkes anlar: Bu durum hayatın olağan akışına aykırı” diyerek durumu özetliyor. 21 yıl aradan sonra 1. Lige çıkmış bir takımın emek ve umudunun bir düzenin elinde heba edildiğini ifade ediyor. Ayrıca, “Sonra biz bu kokuşmuş futbol düzeninden, hem ülke hem kulüp bazında Avrupa’da başarı mı bekliyoruz?” şeklinde soruyor. Türkiye’de futbol oynamak isteyen bir takıma karşı gösterilen engellerin ne kadar süreceğini de sorguluyor.