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Sarıyer’de İETT Otobüsü Yandı

YANGIN OLAYI ARAÇTA MEYDANA GELDİ

Sarıyer’de yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsünde yangın çıkmış durumda. Sağa çekilen otobüs, kısa sürede tahliye edildikten sonra alevlere teslim olmuş ve kullanılamaz hale gelmiş. Yangın, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Hacıosman Bayırı’nda gerçekleşti. 29D hattında sefer yapan Özer Kılıç’ın kullandığı 34 HO 1938 plakalı otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ettiğinde, aracı yol kenarına çekerek 25 yolcuyu tahliye etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE YARALANAN YOK

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm otobüsü sardı. Olayın fark edilmesiyle çevredeki vatandaşlar durumu ihbar etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda yaralanan kimse olmamakla birlikte, yangın sonunda otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, otobüs şoförü Özer Kılıç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kılıç’ın emniyette iki kaydının bulunduğu öğrenildi. Yangın anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bildirildi.

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