Sarıyer’de İETT Otobüsü Yandı

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de, içinde yolcuların bulunduğu bir İETT otobüsünde aniden yangın çıktı. Otobüs, kısa sürede tahliye edilirken, şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Yangın, saat 11.30 sularında Sarıyer Tarabya Mahallesi Hacıosman Bayırı’nda gerçekleşti. 29D hattında sefer yapan 34 HO 1938 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Özer Kılıç, aracı yol kenarına çekerek 25 yolcuyu hızla tahliye etti. Yangın hızla büyüyerek tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

SÜREÇ VE İFADE ALMA

Olayda yaralanma yaşanmazken, yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, otobüs şoförü Özer Kılıç, ifadeye alınmak üzere karakola götürüldü. Kılıç’ın Emniyet Müdürlüğü’nde iki kaydının bulunduğu öğrenildi. Yangının anları ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.