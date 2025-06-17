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Sarıyer’de İETT Otobüsü Yangın Çıkardı

OTOBÜSTE YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de, motor bölümünde yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye tarafından söndürülüyor. Yangın, saat 19.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Hacıosman Bayırı’nda meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, 34 JA 7773 plakalı, 42HM kodlu Bahçeköy-Hacıosman seferini yapan İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÜRÜCÜ YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Yangın anında otobüs sürücüsü, içindeki yolcuları hemen tahliye etti. Olayın ardından ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti ve alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle kimse yaralanmazken, bölgede kısa süreli trafik aksaklıkları yaşandı.

TRAFFİK NORMALE DÖNDÜ

Yanan otobüsün çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

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