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Sarıyer’de İETT Otobüsü Yangın Çıkardı

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın olayı gerçekleşti. Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde hareket eden Ö.K’nin (35) kullandığı, 29 D hat numaralı ve 34 HO 1938 plakalı İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz netleşmemiş bir nedenle yangın baş gösterdi.

ŞOFÖR YOLCULARI TAHLİYE ETTİ

Dumanların yükseldiğini gören şoför, durumu fark ederek otobüsü hemen kenara çekti ve yolcuları tahliye etti. Yangın büyüyerek otobüsün her tarafını sarmaya başlarken, olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahale etmesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

SÜRÜCÜNÜN KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, otobüsün sürücüsünün daha önce çeşitli suçlara dair emniyette 2 kaydının bulunduğu öğrenildi.

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