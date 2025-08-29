Sarıyer’de İki Çocuk Tehdit Etti

Olayın Gelişimi

Sarıyer’de, scooter kullanan 17 yaşındaki iki genç, bir sürücünün yolunu keserek ona tehdit ve hakaretlerde bulundu. Tartışmanın büyümesini önlemek üzere diğer sürücüler olaya müdahale etti ve ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

Olay Yeri ve Şüphelilerin Tespit Edilmesi

Dün akşam saatlerinde, Sarıyer Emirgan Mahallesi’nde cadde üzerinde scooter kullanan gençler, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir araç sürücüsünü durdurdu. Şüpheliler, sürücüye tehditler savururken, aralarında bir tartışma başladı. Diğer sürücülerin müdahale etmesi ile iki şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası polis ekipleri, gençlerin kimlik bilgilerini belirleyerek onları İstinye Mahallesi’nde gözaltına aldı.

Adli Süreç Başlıyor

Yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri C.İ. ve Y.G. olarak tespit edildi ve her ikisi de 17 yaşında. Emniyetteki sorgulamaları tamamlandıktan sonra, şüpheliler adli makamlara sevk edildi.