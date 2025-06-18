Sarıyer’de motorsikletle çarpan cip devrildi

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Sarıyer’de cadde üzerinde, karşı yönden gelen bir motosikletle çarpışan cip, olay yerinden kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak devrildi. Olayda yaralanan kimse olmaması dikkat çekti. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, saat 16.30 sularında Bahçeköy Adnan Menderes Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan 34 MZS 517 plakalı cip, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan cip, park halindeki başka bir araca çarparak devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazayı gören vatandaşların ihbarları üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, motosiklette bulunan iki kişi ve cipin sürücüsüne ambulansta ayakta tedavi uyguladı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu; devrilen cipin yoldan kaldırılmasının ardından araç geçişleri normale döndü.

GÜVENLİK KAMERASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Kaza anı, caddedeki iş yerlerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cipin motosiklete çarptıktan sonra kaçmaya çalışırken park halindeki bir araca çarparak devrildiği anlar net bir şekilde görülüyor.

GÖRDÜKLERİNİ ANLATTI

Kazayı gören Adnan Keskin, “Motorluya vurduktan sonra diğer araca çarptı. Ters takla attı. İçeride mal diziyordum. Baktım bu arabaya çarptı, direkt geldi. Burada ters takla attı. Motorlulara çarptıktan sonra kaçıyormuş. Arabanın sahibi kaçarken burada devrildi. Motorlulara çarptı, kaçtı” diyerek gördüklerini anlattı.