Sarıyer’de Motosiklet Kazası, İki Yaralı

TRAFAKİ KAZA

Sarıyer’de kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan bir motosiklet, yol alırken seyir eden bir otomobile çarptı. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. Olay, Pınar Mahallesi Katar Caddesi’nde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Emirhan G. kontrolündeki 34 FAD 750 plakalı KTM motosiklet, kaygan yolda hakimiyetini kaybederek 34 MTR 713 plakalı Maserati marka otomobile çarptı.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Emirhan G. ve birlikteki yolcu Semih D. ağır yaralanarak sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA SONRASI İNCELEMELER

Kaza sonrası motosikletin parçaları yol boyunca savrulurken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Çarpışan otomobilde de hasar meydana geldi, ancak sürücüsünün yaralanmadığı belirtildi. Trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale dönerken, yetkililer kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.