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Sarıyer’de Motosiklet Ve Otomobil Çarpıştı

KAZA ANINDAN GÖRÜNTÜLER

Sarıyer’de bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza, Pınar Mahallesi Katar Caddesi’nde meydana geldi. Gece saat 00.15 sıralarında gerçekleşen olayda, motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş’in idaresindeki 34 FAD 750 plakalı motosiklet, 34 MTR 713 plakalı otomobile çarptı. Kazanın sonucu olarak, motosikletin sürücüsü Emirhan Güneş ve yanındaki arkadaşı Semih Değirmenci ağır yaralandı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Kaza sonrasında, çevredeki vatandaşların verdiği ihbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine vardıklarında motosiklet sürücüsü Emirhan Güneş ile beraberindeki Semih Değirmenci’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından, her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLARDAKİ HASAR VE POLİS İNCELEMESİ

Kaza neticesinde ağır hasar gören motosiklet ve otomobil, olay yeri güvenliği sağlandıktan sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ayrıca, kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından derinlemesine bir inceleme başlatıldı. Bu tür kazaların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor.

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