Sarıyer’de Planlı Elektrik Kesintileri Yaşanacak

SARIYER’DEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Sarıyer’de elektrik kesintileri BEDAŞ’ın güncel listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden alınan bilgilere göre, 11 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbullular bu kesintilerin hangi ilçeleri kapsadığını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.

KESİNTİ DÜZENİ VE SEBEPLERİ

11 Mart 2025 tarihinde sabah saat 09:00 ile 15:00 arasında, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy mahallesinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Aynı tarihte, Merkez-Yeniköy mahallesinde bulunan bazı sokaklar Yatırım/Ekonomik Ömür sebebiyle yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisinden etkilenecek. Bu süreçte İş Sağlığı ve Güvenliği temel alınarak kesintiler gerçekleştiriliyor.

FARKLI MAHALLELERDEKİ KESİNTİLER

Kesintiler 11 Mart 2025 sabah 10:00 ile 15:00 saatleri arasında, Sarıyer ilçesi Merkez-Tarabay mahallesi Hayat Çeşmesi, Mestanoğlu, Muradi Hamis gibi sokakları da kapsayacak şekilde “Yatırım / İletken Yenileme” sebebiyle devam edecek. Ayrıca, Kazım Karabekir Paşa mahallesi ve çevresinde de “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” gerçekleştirilerek elektrik kesintisi meydana gelecek. Bu süre zarfında İş Sağlığı ve Güvenliği prensipleri de gözetiliyor.

ABONE/ŞUBE BAĞLANTISI KESİNTİLERİ

Yine 11 Mart 2025 tarihinde saat 10:00 ile 15:00 arasında, Sarıyer ilçesi Merkez-Kazım Karabekir Paşa mahallesinde Abone/Şube Bağlantısı yapılacağı için elektrik kesintisine gidilecek. Kesintiler, Kocataş mahalle sınırları içinde de bazı sokakları etkileyecek şekilde uygulanacak. Bu durum da İş Sağlığı ve Güvenliği dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.