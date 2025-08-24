SARIYER’de Şok Denetim Yapıldı

SARIYER’DE ŞOK DENETİM

Sarıyer’de, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri tarafından sokaklarda kapsamlı bir denetim yapılıyor. Bu denetimler sırasında 162 kişi üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 32 araç ve 27 motosiklet de kontrol ediliyor. Denetim, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’nde akşam saat 21.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirildi.

DENETİM EKİPLERİNİN KATILIMI

Denetim çalışmasına toplamda 6 resmi ekip, 5 motorize ekip, 1 mobil park ekibi, 1 güvenlik büro ekibi ve 6 önleyici şube motorize ekibi olmak üzere yaklaşık 50 polis ekibi katılıyor. Ekipler, mahalledeki sokaklar ve iş yerleri üzerinde detaylı incelemeler yapıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 6 iş yeri denetlenirken, 162 kişi hakkında GBT yapılıyor. Kontrol edilen araç sayısı ise 32, motosiklet sayısı ise 27 olarak kaydediliyor.

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Yapılan denetimler sırasında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bilgisi ediniyor. Bu tür denetimlerin vatandaşa güven vermek ve hukuk düzenini korumak amacıyla devam edecek.