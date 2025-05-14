Sarıyer’de Su Kesintisi Tarihleri Açıklandı

SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ DUYURULDU

Sarıyer’de su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs günü İstanbul’da uygulanacak su kesintisi ile ilgili detayları açıkladı. Merak edenler, “İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ’nin 14 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri.

ETKİLENEN MAHALLE VE AÇIKLAMASI

Bu su kesintisinden etkilenen mahalle Emirgan. Arıza açıklamasında ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı vana montajı/değişimi” bilgisi verildi.

BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

Su kesintisinin başlama tarihi 14.05.2025 saat 13:45:26 olarak belirlenmişken, tahmini bitiş tarihi ise 14.05.2025 saat 17:30. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin ALO 185 hattını araması öneriliyor.