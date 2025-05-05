Sarıyer’de Su Kesintisi Vatandaşları Kızdırdı

YOL ÇÖKMESE SONUCU SU SIKINTISI YAŞANIYOR

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, inşaatın istinat duvarının yıkılması neticesinde yolda çökme meydana geldi. Bu olay, Ayazağa ve Yeşiltepe Mahallesi’nde temiz su hattında arıza oluşmasına sebep oldu ve bölgedeki su sıkıntısını derinleştirdi. Su kesintileri nedeniyle, belediye ekipleri tankerlerle su dağıtımı gerçekleştirdi.

TANKERLERİN GÜNDE 3-4 KERE GELDİĞİ AÇIKLANDI

Yaşanan su sıkıntısı karşısında Sarıyer Belediyesi’nin müdahalesi üzerine, tankerler mahalleye gelmeye başladı. Ekipler, su dağıtımını merkezi noktalara, yani okul ve otobüs duraklarının bulunduğu yerlere odaklandı. Ancak su bidonlarını taşımakta zorlanan bazı vatandaşlar, durumu sıkıntılı hale getirdi. Mahalle sakini Yunus Emre Karaman, yaşadığı su kesintisini ve tankerle dağıtım sırasında yaşanan izdihamı şu şekilde dile getirdi: “Herkes üst üste çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Günde 3-4 kere gelip gidiyorum, bu dördüncü seferim. Allah’a şükür bizim evimiz yakın ama taşırken ellerimizin kesildiği de oluyor.”

SU SIKINTISI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ

Karaman, beraber yaşadığı annesinin ameliyatlı, babaannesinin ise sağlık sorunları olduğunu aktarırken, bu su kesintisinin sürmesini istemediklerini ifade etti. “2-3 gün sürer gibi ama bir an önce çözülmesi lazım. Bu şekilde gitmez, millet mağdur. Aşağı sokakta da bir tane su tankeri var, gündüz vakti neyse gelip rahat rahat alabiliyoruz ama akşam vakti izdiham oluyor” diye belirtti. Çalışmaların hızla yapılmasını ve su sıkıntısının bir an önce giderilmesini talep etti.