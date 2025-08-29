Haberler

Sarıyer’de Tehdit Eden İki Şüpheli Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Sarıyer’de otomobil sürücüsünün yolunu kesen iki genç, C.İ. (17) ve Y.G. (17), gözaltına alındı. Bu olaylar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Tarabya caddesinde gerçekleşti. İki kişi, skuter kullanarak, henüz bilinmeyen bir sebeple otomobil sürücüsünün önünü kesti.

İHBAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Şüpheliler, sürücüye tehditler savurarak, hakaret etti ve saldırmaya çalıştı. Bu durum çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın önünü kesen C.İ. ve Y.G.’yi tespit etti. Her ikisi de İstinye Mahallesi’nde yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

