Sarıyer’de Tehdit Eden İki Şüpheli Yakalandı

OLAYIN DETAYLARI

Sarıyer’de otomobil sürücüsünün yolunu kesen iki genç, C.İ. (17) ve Y.G. (17), gözaltına alındı. Bu olaylar cep telefonuyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Tarabya caddesinde gerçekleşti. İki kişi, skuter kullanarak, henüz bilinmeyen bir sebeple otomobil sürücüsünün önünü kesti.

İHBAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Şüpheliler, sürücüye tehditler savurarak, hakaret etti ve saldırmaya çalıştı. Bu durum çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın önünü kesen C.İ. ve Y.G.’yi tespit etti. Her ikisi de İstinye Mahallesi’nde yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.