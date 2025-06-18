Sarıyer’de Villada Yangın Çıktı

VİLLADA YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de, iş insanı Fatma Nilüfer K.’ye ait 3 katlı villanın bodrum katındaki saunada yangın meydana geldi. Elektrik kontağından kaynaklandığı belirlenen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında villanın dış cephesinde ciddi hasar oluştu.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın, saat 13.00 sularında Maden Mahallesi Gediz Sokak’ta bulunan villada başladı. Edinilen bilgilere göre, sokaktaki akaryakıt istasyonunun sahibi olan Fatma Nilüfer K.’nin villasında, bodrum katındaki sauna kısmında yangın çıktı. İhbarın ardından, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangının sauna odasının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.