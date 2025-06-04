Sarıyer’de Yangın İhbarı Yapıldı

YANGIN SARİYER’DE KONTROL ALTINA ALINDI

Sarıyer’de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, çevrede panik yarattı. Yangın, iş yerinin içerisinden yükselen alevlerle birlikte, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat 15.30 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak’ta meydana geldi.

BELİRSİZ NEDEN YANGINI TETİKLEDİ

Edinilen bilgilere göre, yangın mobilya imalathanesinin içerisinde tiner ve tehlikeli kimyasalların bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek görüntüleriyle endişe yarattı. Alevleri gören vatandaşlar derhal durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine yönlendirildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak iş yerinin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla araştırma başlatıldı.