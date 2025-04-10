Sarıyer’de Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Sarıyer’deki iki katlı ahşap binanın çatı katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangını sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan mahalle muhtarı dikkatleri üzerine çekti. Yangın, akşam saat 17.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesi Hacet Sokak kuyu çıkmazında patlak verdi. Alınan bilgilere göre, çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

EMNİYET GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İhbarın ardından, bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için hızla çalışmalara başladı. Yangın, yan binadaki elektrik ve doğalgaz hatlarına sıçramadan, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından, itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

MAHALLE MUHTARI CANLI YAYIN YAPTI

Büyükdere mahalle muhtarı Ali Yazıcı, yangının başlama anlarını ve ekiplerin müdahale anlarını cep telefonuyla sosyal medya platformundan canlı yayınladı. Muhtar Yazıcı, yayın sırasında mahalle sakinlerine araçlarını bulundukları yerden kaldırmaları yönünde çağrıda bulunarak, “Sarıyer’den Beşiktaş’tan tüm itfaiyeler geldi müdahale sürüyor” şeklinde bilgi verdi. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.