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Sarıyer’de Yangın Paniği Oldu

İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Sarıyer’de bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle otobüs alevler içinde kalırken, hemen ardından itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, çıkan alevleri kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

OLAY YERİNDEKİ PANİK

Yangın, otobüste bulunan yolcular arasında paniğe neden oldu. Olay anında herhangi bir yaralanma durumu yaşanmazken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ekipleri, yangının nedenini araştırmaları için olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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