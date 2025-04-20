Sarıyer’de Yılan Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİ ARAÇTA YILAN BULDU

Sarıyer’de gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe nedeniyle durdurdukları araçta detaylı bir arama yaptı. Yapılan aramada, bagaj ve arka koltukta cam fanuslar içerisinde biri piton, ikisi Mısır yılanı (corn snake) olmak üzere toplamda üç yılan ele geçirildi. Bu anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Araç sürücüsü Canberk Ö. gözaltına alınırken, 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. Olay, geçen Çarşamba akşam saatlerinde Sarıyer Maslak’ta gerçekleşti.

YILANLARIN TESBİTİ VE İKAMET ADRESİ

Edinilen bilgilere göre, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada, bagaj ve arka koltuk kısımlarında cam fanuslar içinde yılanlar bulundu. Yılanlardan birinin piton ve diğer ikisinin zehirli Mısır yılanı olduğu belirlendi. O anlar cep telefonu kamerasında gözlemlendi. Görüntülerde, cam fanuslar içerisindeki yılanlar polisler tarafından inceleniyor ve hayvanların teslim alınması kaydediliyor.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği tarafından yakalanan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki Canberk Ö. hakkında, “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” ve “av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti” konularında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şüpheliye 60 bin 189 lira idari ceza uygulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.