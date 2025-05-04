SARIYER’de Yol Onarımı Süreçleri Devam Ediyor

ÇÖKEN YOLUN ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sarıyer’de meydana gelen yol çökmesi sonrası, belediye ekipleri gece boyunca onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Olay, Sarıyer Eski Büyükdere Caddesi’nde dün gece saatlerinde gerçekleşti. Çökme sonrası belediye ekipleri dolgu ve onarım çalışmasına başladı.
KAYMAKAM İNCELEMELERDE BULUNDU
Bölgeye gelen Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kaymakam, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Yolun trafiğe kapatıldığı güzergahta güvenlik önlemleri devame ediyor, yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler yoğun bir mesai içinde çalışıyor.