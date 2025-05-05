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Sarıyer’de Yolda Çökme Meydana Geldi

YOLDA ÇÖKME OLAYI VE ÇALIŞMALARI

Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde 3 Mayıs’ta gece saatlerinde gerçekleşen çökme olayıyla ilgili dolgu ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Çökme, Cumartesi gecesi meydana geldi ve bu durum bölgede çeşitli güvenlik önlemlerinin alınmasına neden oldu. Ekiplere bağlı çalışanlar, asfaltı kırdıktan sonra altyapı ve dolgu işlemlerini sürdürüyor.

ALTYAPI HİZMETLERİNE OLUMSUZ ETKİ

Yolda meydana gelen çökme, ilçedeki bazı mahallelerde doğalgaz, su ve elektrik hizmetlerinde kesintilere yol açtı. Ekipler, çökme yaşanan alanda zemin güçlendirme çalışmaları ile birlikte altyapı hatlarının yenilenmesi işlemlerine de devam ediyor. Çalışmalar, yolda güvenliğin yeniden sağlanması amacıyla önem taşıyor.

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