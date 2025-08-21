Sarıyer’deki balıkçılar, av hazırlıklarını sürdürüyor

BALIKÇILARIN AV SEZONU HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Sarıyer’deki balıkçılar, 1 Eylül’de başlayacak av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Balık sezonuna hazırlanan teknelerin limana bağlı halleri havadan kaydedildi. 15 Nisan’da başlayan av yasaklarının sona erecek olması sebebiyle, balıkçılar teknelerini, Sarıyer’deki Rumeli Feneri Limanı’na çekmiş durumda. Yeni sezon için hazırlıklarını hızlandıran balıkçılar, önceki avlarda hasar gören teknelerini onarıyor ve ağlarını ilmek ilmek yeniden örüyor. Bazı tekneler ise bakım ve onarım için karaya çıkarılarak boya işlemleri yapılıyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte “Vira Bismillah” diyerek denize açılacak olan balıkçılar, yeni sezonda palamut balığının az olacağını, ancak vatandaşların hamsiye, istavrite ve lüfere doyabileceğini belirtiyor.

PALAMUTTAN UMUTLU DEĞİLLER

Balıkçılık hayatına 13 yaşında başlayan Şaban Şengül, “1 Eylül’de denize çıkacağız, şu anda ağlarımızı hazırlıyoruz. Gemiciler ayın 28’inde Ordu’dan gelecekler. Hazırlanmaya çalışıyoruz. İstanbul’da en büyük balıkçı barınağı Rumeli Feneri’dedir. Makinaya bakım için servisten geliyorlar. Sürekli bir hazırlık içindeyiz. Bu sene palamut balığı gözükmüyor, örnekler bunu gösteriyor. Hamsi olur bu sene, lüfer ve sarıkanat olma ihtimali var. Palamut balığının yavruları çıkarsa, o yıl balık çok olur. Bu sene çok az görünür. Vatandaşlar hamsiye, istavrite ve lüfere doyar. Palamut olursa da sayı az olur” şeklinde ifade etti.

FİYATLA İLGİLİ ENDİŞELER

Eyüp Şengül, ilkokulu bitirdiği günden beri balıkçılık yaptığını belirterek, “Yasak bitecek, 1 Eylül’de denize açılmamız gerekiyor. Bu nedenle ağlarımızı bir an önce hazırlamak zorundayız. Ağlarımızın bakımını yapıyor, yırtıklarını onarıyoruz. Hamsinin bu sene bol gibi göründüğünü düşünüyoruz. Palamut ise umduğumuz kadar çıkmadı. Eğer palamut balığı çıkarsa, fiyatı biraz yüksek olabilir. Hamsi ve istavrit ucuz olabilir. Bizden alanlar bir miktar insaflı olursa, halk ucuz yer. Bizden 1’e alıp 10’a sattıkları için halk biraz pahalı yiyor” dedi.

MAZOT MALİYETİ SORUNU

Balıkçılık yapan Fuat Sert, bu işte uzun bir tecrübeye sahip. “Elimizde bulunan en önemli meziyet, yırtılan ağların tamirini yapmaktır. 4 ay yasak, fakat bu bizim için 8 ay çalışmaya bedel. ÖTV’siz mazot alsak bile fiyatlarımızı mazot etkiliyor. Bir araba balığın yarısı neredeyse mazot masrafına gidiyor. Devletin başındakilerin, balıkçıların ana sorunu olan mazot fiyatını çözmeleri gerekiyor. Bugün en pahalı mazot fiyatlarını Türkiye kullanıyor. Diğer İskandinav ülkelerinde mazot neredeyse bedava fiyatlarla satılıyor” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.