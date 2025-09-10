Sarıyer’deki Eski CHP Binası Önünde Bekleyiş Devam Ediyor

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sarıyer’deki CHP’nin eski İl Başkanlığı binası önündeki bekleyiş devam ediyor. Güvenlik önlemleri kapsamında çevik kuvvet ekipleri varlığını sürdürüyor. Basın mensupları da binanın çevresine tek bir noktadan alınıyor. Eski binaya kısa süreli bir ziyaret gerçekleştiren Gürsel Tekin, bir dostunun cenaze törenine katılacağını belirterek binadan ayrıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı önünde polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. İl binasının etrafında bariyerler bulunuyor ve basın mensupları bu noktaya sınırlı bir şekilde kabul ediliyor. Ayrıca, Çevik kuvvet ekiplerinin nöbeti de devam etmekte.

GÜRSEL TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Gürsel Tekin, eski İl Başkanlığı binasına yaptığı ziyarette basın mensuplarına açıklama yaptı. Saat 13.30 civarında binaya gelen Tekin, “Sizlere söz verdiğim için geldim ancak 4 gün önce beyin kanaması geçiren bir dostumun hayatını kaybettiğini öğrendim. Onun için ayrılacağım” diye konuştu. Açıklamasının ardından Tekin, yaklaşık 10 dakika boyunca bulunduğu binadan ayrıldı.