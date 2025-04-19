Sarıyer’deki Gecekonduda Yangın Çıktı

GECEKONDUDA YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de bir gecekondu çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 05.00 sularında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’ndeki bir gecekonduda gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ VE ETKİLERİ

Alınan bilgilere göre, mutfaktaki ocaktan kaynaklanan yangın, ev sahiplerinin alevlerin üstüne su dökmesiyle daha da büyüdü. Yangın kısa sürede gecekonduyu sararken, sokakta bulunan elektrik direğine de sıçrayarak elektrik kesintisine neden oldu. Yangın çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik bir çalışma ile söndürdü. Yangını tetikleyen gecekondu tamamen kullanılmaz hale gelirken, evdeki 1 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.