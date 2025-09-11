Haberler

Sarıyer’deki Otelde Yangın Çıktı

OTELDE YANGIN MÜDAHALESİ VE TAHLIYE

Sarıyer’de yer alan bir otelde personel girişinde yangın çıktı. Yangın, hızla kontrol altına alınırken personel ve müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay, 00.00 sularında Sarıyer Tarabya Mahallesi’ndeki bir otelin eksi üçüncü katındaki elektrik panosunda meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Otel çalışanlarının ihbarı sonrası, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yapılan hızlı müdahale sayesinde alevler söndürüldü. Tahliye işleminin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesine geçerek yangını tamamen kontrol altına aldı. Yangın sonrası olayla ilgili bir inceleme süreci başlatıldı.

BASIN MENSUPLARINA ENGEL

Ayrıca yangını haber yapmak isteyen basın mensupları, otel çalışanları tarafından engellenmeye çalışıldı. Yaşanan tartışmalar sırasında personel, kameraların önüne geçerek görüntü alınmasını engelledi.

