Sarıyer’deki Yangın Gecekondulara Sıçradı

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN GECEKONULARA SIRA GELDİ

İstanbul’un Sarıyer Uskumruköy bölgesinde meydana gelen yangın, bir hurda deposundan başladı ve iki gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak depo ve iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

GECEKONDUDAKİ DURUM VE MÜDAHALE

Olay, gece saat 21.00 sıralarında hurda deposunda bilinmeyen bir nedenle başlayarak hızla büyüdü. Alevlerin depoyu kaplamasıyla birlikte yanındaki iki gecekonduya da sıçradığı öğrenildi. İhbarın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın sırasında gecekondularda kimsenin bulunmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, yangına yaklaşık bir saat süren bir mücadeleyle müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı. Yangında meydana gelen yoğun duman, çevreyi sararken, herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmadığı kaydedildi.

YEDEK YANGIN YERİ VE İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucu elde taşınır olmayan depo ve gecekondular tamamen kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri müdahalelerini tamamlayarak olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.