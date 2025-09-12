Sarıyer’deki Yangın Hızla Söndürüldü

OTELDE YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de bulunan bir otelin elektrik panosunda yangın meydana geldi. Yangın, saat 00.00 civarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi’ndeki otelde başladı. Otel personelinin giriş yaptığı eksi üçüncü kat üzerindeki elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

TEDBİREN TAHLİYE YAPILDI

Olayın ardından otelde konaklayan misafirler tedbiren tahliye edildi. Yangın ihbarının yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızla söndürmeyi başarıyor. Yangının çıkış nedenine dair inceleme ise devam ediyor.