Haberler

Sarıyer’deki Yangın Hızla Söndürüldü

OTELDE YANGIN ÇIKTI

Sarıyer’de bulunan bir otelin elektrik panosunda yangın meydana geldi. Yangın, saat 00.00 civarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi’ndeki otelde başladı. Otel personelinin giriş yaptığı eksi üçüncü kat üzerindeki elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

TEDBİREN TAHLİYE YAPILDI

Olayın ardından otelde konaklayan misafirler tedbiren tahliye edildi. Yangın ihbarının yapılmasının ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını hızla söndürmeyi başarıyor. Yangının çıkış nedenine dair inceleme ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Baba, Çocuğunu Korurken Bıçaklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba, çocuğunu bıçakla kovalayan saldırgandan korumak isterken bıçaklandı; çocuk ise düşerek yaralandı. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi.
Haberler

Muğla’da 80 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris açıklarında bir yelkenli teknede 26 çocuk da dahil olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen ile iki göçmen kaçakçısı yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.