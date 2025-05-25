Sarıyer’e Doğal Sit Alanı İlanı

İSTANBUL’DA DOĞAL SİT ALANI İLANI

İstanbul’da yeni bir doğal sit alanı ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sarıyer ilçesinde yer alan PTT Evleri Mahallesi’ndeki 10709 ada ve 5 parsel numaralarında bulunan arsayı “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi PTT Evleri Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı Bakanlık oluruyla ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil etti.

OKUL BİNALARI YIKILDI

Harita incelemesi yapıldığında söz konusu arsada Büyükdere Zübeyde Hanım İlkokulu ve Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu’nun bulunduğu görüldü. Ancak iki okul da yıkılarak hafriyatları alınmış durumda.

ARSANIN BÜYÜKLÜĞÜ

Tescil edilen arsanın tapuya göre büyüklüğü 8336 metrekare olarak belirlenmiş.