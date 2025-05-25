Gündem

Sarıyer’e Doğal Sit Alanı İlanı

sariyer-e-dogal-sit-alani-ilani

İSTANBUL’DA DOĞAL SİT ALANI İLANI

İstanbul’da yeni bir doğal sit alanı ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sarıyer ilçesinde yer alan PTT Evleri Mahallesi’ndeki 10709 ada ve 5 parsel numaralarında bulunan arsayı “Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi PTT Evleri Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı Bakanlık oluruyla ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil etti.

OKUL BİNALARI YIKILDI

Harita incelemesi yapıldığında söz konusu arsada Büyükdere Zübeyde Hanım İlkokulu ve Hacı Cemal Öğüt İmam Hatip Ortaokulu’nun bulunduğu görüldü. Ancak iki okul da yıkılarak hafriyatları alınmış durumda.

ARSANIN BÜYÜKLÜĞÜ

Tescil edilen arsanın tapuya göre büyüklüğü 8336 metrekare olarak belirlenmiş.

ÖNEMLİ

Gündem

Sarıyer Doğal Sit Alanı İlanı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yıkılan iki okulun bulunduğu alan, "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi. Bu karar, çevre koruma çalışmalarına destek sağlıyor.
Gündem

Ali Asaf İçin Balon Uçuruldu

Kanser tedavisini başarıyla tamamlayan Ali Asaf, babasının sosyal medyada yaptığı davetle dikkat çekti. Yüzlerce insan, küçük çocuğun isteği üzerine Sancaktepe'de buluştu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.