Sarıyer – Erzurumspor Maçı Yayın Bilgileri

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Trendyol 1. Lig’de futbolseverler için büyük bir heyecan yaratan karşılaşmalardan biri de Sarıyer ile Erzurumspor arasında gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, İstanbul’daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda yapılacak. Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında “Maçı canlı izleyebilecek miyiz?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” soruları öne çıkıyor.

CANLI YAYIN AYRINTILARI

Sarıyer – Erzurumspor karşılaşması, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanal ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapacak. TRT Spor ise, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yapacak.

MÜCADELE TARİHİ VE SAATİ

Sarıyer ile Erzurumspor mücadelesi, 29 Ağustos Cuma günü saat 21:30’da başlayacak. Maç henüz başlamadı ve tamamlandıktan sonra güncel skor bilgisi paylaşılacak.