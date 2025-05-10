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Sarıyer Kupasını Aldı, Tebrikler!

ŞAMPİYONLUK KUPASI TESLİM EDİLDİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta normal sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig’e yükselen Sarıyer, şampiyonluk kupasını alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kupanın teslimi için düzenlenen tören, Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda gerçekleştirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sarıyer’e kupa takdim etti.

HEDEFE ULAŞAN SARİYER’İN BAŞARISI

Törende, Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, İbrahim Hacıosmanoğlu’na isminin yer aldığı bir Sarıyer forması ve plaket hediye etti. Başkan Hacıosmanoğlu, şampiyonluk nedeniyle Sarıyer Başkanı Bayraktar’ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ederek, “1. Lig’de başarı” dileklerinde bulundu.

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