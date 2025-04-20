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Sarıyer Polis Ekipleri Yılan Ele Geçirdi

SARIYER DEVRIYE EKİPLERİ YILANLARI ELE GEÇİRDİ

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler, Maslak’ta gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durdurdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar buldu. Ele geçirilen hayvanlar arasında 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) yer aldı. Sürücü Canberk Ö. (26) gözaltına alınarak hakkında idari para cezası uygulandı. El konulan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ARACINDA YILAN BULUNDU

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği, 16 Nisan Çarşamba akşam saatlerinde Maslak’ta uygulama gerçekleştirdi. Bu esnada, polis ekipleri 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Yapılan arama sonucunda, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanların bulunduğu tespit edildi. Bu durumda, fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Yılanlardan birinin piton cinsi olduğu, diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜYE CEZA

Yılanlara el konulmasının ardından, gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında ‘Kaçakçılık kanununa muhalefet’ ve ‘Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti’ suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira idari para cezası uygulanarak, işlemleri tamamlanan sürücü, savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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