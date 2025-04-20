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Sarıyer Polis Ekipleri Yılanları Ele Geçirdi

POLİS EKİPLERİ İKİ YILANI YAKALADI

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polisler, Maslak’ta gerçekleştirdikleri uygulama esnasında durdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde buldukları 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi. Araç sürücüsü Canberk Ö. (26) gözaltına alındı ve kendisine toplamda 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

ARAÇTA YILANLARIN BULUNMASI

Sarıyer Devriye Ekipleri, 16 Nisan Çarşamba akşam saatlerinde Maslak’ta uygulama yapmaya başladı. Bu sırada 34 EVC 099 plakalı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine, fanus içindeki yılanlara el konuldu ve yapılan incelemede birinin piton, diğerlerinin ise zehirli Mısır yılanı olduğu belirlendi.

HUKUKİ SÜREÇ VE CEZA

Yılanlar polis tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Canberk Ö. hakkında ‘Kaçakçılık kanununa muhalefet’ ve ‘Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti’ suçlarından adli işlemler başlatıldı. Ayrıca, Canberk Ö.’ye uygulanan 60 bin 189 lira idari para cezası işlemle birlikte, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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