Sarıyer Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ AĞAÇLANDIRILDI

Sarıyer bölgesinde su kesintisiyle ilgili detaylar paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Nisan günü İstanbul genelinde su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Şimdi ise suyun ne zaman ve saat kaçta geleceği merak ediliyor.

KISIRKAYA MAHALLESİ’NDEN ETKİLENENLER

Kesintiden etkilenen mahalle Kısırkaya Mahallesi oldu. Arıza açıklaması ise “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 150 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtildi.

KESİNTİ TARİHLERİ VE SAATLERİ

Kesinti 16 Nisan 2025 tarihinde saat 10:42’de başlayacak ve tahmini bitiş saati 16 Nisan 2025 tarihinde saat 19:00 olarak planlandı. Kullanıcılar, daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını arayabilir.