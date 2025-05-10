Sarıyer, Trendyol 1. Lig’e Yükseldi

ŞAMPİYONLUK KUPASI TAKDİM TÖRENİ

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta geçtiğimiz hafta elde ettiği şampiyonlukla Trendyol 1. Lig’e yükselen Sarıyer, düzenlenen özel bir törenle kupasını aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törende, Sarıyer’e şampiyonluk kupası ve madalyaları takdim edildi. Tören, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda yapıldı.

HEDEFLER VE TEŞEKKÜR

Törende, Sarıyer Başkanı Salih Bayraktar, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na üzerinde isminin yer aldığı bir Sarıyer forması ve plaket hediye etti. Ayrıca, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve TFF İstanbul Bölge Temsilcisi Gür Onar da bulunarak, Sarıyer camiasına destek verdiler.

BAŞARI DİLEKLERİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Sarıyer’in gösterdiği başarılarından dolayı Başkan Salih Bayraktar’ı, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve tüm Sarıyer camiasını tebrik etti. Ayrıca, “Önümüzdeki sezon mücadele edeceğiniz Trendyol 1. Lig’de başarılar diliyorum” dedi.