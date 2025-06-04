Sarıyer Türkan Şoray İlkokulu’ndan Etkinlik

ŞİİRLER EŞLİĞİNDE UÇURTMALAR HAVAYA KALKTI

Sarıyer Türkan Şoray İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği “Şiir ve Uçurtma Buluşması” etkinliğinde, Gazze ve Doğu Türkistanlı çocuklar anısına şiirler eşliğinde uçurtmalar havalandı. Rumeli Hisarüstü Duatepe Parkı’nda gerçekleşen bu organizasyon, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Projesi kapsamında düzenlendi. Etkinlikte, Gazzeli ve Doğu Türkistanlı çocuklar için yazılan şiirler okundu.

GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN DUYGU YÜKLÜ MESAJLAR

Etkinlikte konuşan Çocuk Vakfı Başkanı ve şair Mustafa Ruhi Şirin, ÇEDES projesiyle tanışmasının yakın zamanda olduğunu belirterek, “Burada şiir, uçurtma, Gazze ve Doğu Türkistan var. Bugün o güzel yerleri selamlamak, kalbimizdeki sevgiyi oralara göndermek için buluştuk.” dedi. Şirin, Gazze’de yaşananların insanlık için bir mağlubiyet olduğunu dile getirerek, “Kalbi Gazze, Doğu Türkistan, Afrika ve zulümlerin yaşandığı yerler için atan dünyanın vicdanlı bütün insanlarını buradan selamlıyorum. İnşallah burada buluşan çocuklarımız bu mazlum coğrafyaları hiçbir zaman unutmaz ve daha güzel şiirler yazarlar.” ifadelerine yer verdi. Ardından, “Uçurtmam Bir Kuş Dili”, “Filistinli Çocuğun Annesine Soruları” ve “Doğu Türkistanlı Çocuğun Sorusu” adlı şiirlerini okudu.

ZULME KARŞI ORTAK VİCDAN HASSASİYETİ

Programa konuk olan şair Hüseyin Akın ise dünyanın her yerinde insanlara karşı işlenen şiddete karşı olduklarını belirtti. “Bu şiddet ne yazık ki en çok çocuklara karşı yürütülüyor. Gazze’de sadece savaş değil, soykırım ve vahşet var. Çocuklar açlıktan ölüyor, açlık bir silah olarak kullanılıyor. Bütün dünya, ne yazık ki bütün bu olanları olağan karşılıyor. Burada zulme karşı ortak bir vicdan hassasiyeti oluşturmaya çalışılıyor.” şeklinde konuştu. Emeği geçenlere teşekkür eden Akın, etkinliğin önemini vurguladı.

ÇOCUKLARIN DEĞERLERİYLE BULUŞMASINI AMACI

Sarıyer Türkan Şoray İlkokulu ÇEDES Proje Sorumlusu Abdullah Aydın, Gazze ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekerek, “Bugün gökyüzüne şiirler, uçurtmalar bırakıyoruz. Gazze’yi, Doğu Türkistan’ı unutmadık, hep hatırlayacağız.” diye konuştu. ÇEDES Projesi ile çocuklara değer temelli eğitim vermeyi amaçladıklarını belirten Aydın, “Projemizi, çocukların kendi değerlerini edinmeleri, anlam dünyalarını kendi değerleri üzerine kurmaları için başlattık. Bugün son programımızı yapıyoruz. Bugünün asıl kahramanı çocuklar.” dedi.

Etkinlikte Nafi Baba Camii ÇEDES Sorumlusu Kamil Görgeç de, Gazze ve Doğu Türkistan’ı hatırlatmayı amaçladıklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Programın sonunda Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarının bulunduğu uçurtmalar, şiirler eşliğinde uçuruldu.