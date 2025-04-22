Sarıyer Ve Batman Petrol Mücadele Ediyor

ŞAMPİYONLUK İDDİASI SÜRÜYOR

Ligde 76 puanla lider konumda bulunan Sarıyer ile 74 puanı olan takipçisi Batman Petrol Spor son iki hafta boyunca şampiyonluk iddialarını sürdürerek mücadele vermekte. İzmir temsilcisinin rehavete kapılmadan zorlu karşılaşmalara hazırlanacağı belirtiliyor. Özellikle zirve yarışı için her puanın kritik olduğu bu süreçte, takımların performansı büyük önem taşıyor.

SON HAFTADA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Altınordu ise son haftayı 3-0 hükmen galibiyetle kapatacak. Takımda sol bek Alper sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı sebebiyle son iki haftadır kadroda yer almayan Uğur’un da bu maçta riske edilmemesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, ligin son dönemecinde takımların kadro derinliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.