Şarj İstasyonunda İlginç Durum Yaşandı

ŞARJ İSTASYONLARINDA YAŞANAN İLGİNÇ OLAY

Elektrikli araç sayısındaki artış, şarj istasyonlarında ilginç olayların yaşanmasına neden oluyor. Bu bağlamda, bir sürücü şarj alanına park etmek için otopark bulamayınca aracını şarj ediyormuş gibi gösterdi. O anları cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, duruma tepkisini dile getirerek “İşte Türk mantığıyla böyle yöntemler bulursak bir gün kendi bacağımıza sıkmış oluruz” dedi.

SOCIAL MEDYA TEPKİSİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücünün bu davranışı oldukça fazla tepki aldı. Kullanıcılar, şarj istasyonlarının amacına uygun kullanılmaması durumunda hem araç sahiplerinin hem de şarj sisteminin zarar göreceği uyarısını yaptı. Bu olay, elektrifikasyon sürecinin getirdiği sorumlulukları da gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

