Şarkıcı Berkay: Vergilerimi incelesinler

Nişantaşı’nda önceki gün objektiflere yansıyan Berkay, bir klinikte cilt bakımı ve masaj yaptırdı. Valelerin otomobilini getirmesini bekleyen Şahin, mahkemede yaptığı beyan sonrası maliyenin hakkında inceleme yapacağı şeklindeki iddialara cevap verdi.

“HESAPLARIMI, VERGİLERİMİ İNCELESİNLER”

Yanlış anlaşıldığını belirten şarkıcı, mali incelemeye takılıp takılmayacağı soruları üzerine “Bu beyanı esas alıp kimse inceleme başlatmıyor. Ben hesaplarımın ve vergi ödemelerimin incelenmesi için kendim talepte bulunacağım. Sadece boş konuşuyorlar. Boş konuşmasınlar. Ben o beyanı verirken mahkeme salonunda değildim. Katibe hanıma söyledim bu ifadeyi. Bu hakimle aramızdaki bir diyalog değildi. Her şeyi yanlış anlatıyorlar, avukatım açıklama yapacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan Popçu Berkay, geçtiğimiz akşam ‘Halkın Yıldızları’ etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezinde sevenleriyle buluştu. İzdiham yaşanan ve kapıda kuyrukların oluştuğu konserde hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Berkay, duygulu anlar yaşadı.

“ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM”

Kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına seslenen sanatçı, “Bu yağmurlu havada beni yalnız bırakmadığınız için Allah hepinizden razı olsun, teşekkür ederim. Sizler sayesinde daha güçlüyüm, iyi ki varsınız” dedi. Son şarkısı ”Deliler” ile büyük beğeni toplayan Berkay, yaklaşık 3000 kişinin bulunduğu alanda şarkılarını dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirdi.

“KIZIMIN YÜZÜNÜ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİM”

Şarkılarına devam ederken konseri dinleyenler ile dertleşen popçu, “Bundan sonrası yaşayacağım her günde, kızımın yüzünü yere düşürecek bir şey yapmayacağıma şerefim üzerine yemin ederim” dedi. Arda Turan ile yaşadığı olay yüzünden mahkemeye çıkan popçu, duygusal anları ile dikkat çekti.

“HER ŞEY ORTADA”

Sadece şarkı söylemek istediğini belirten Berkay, “Kendi kendime ‘Konuşma, şarkını söyle ve git’ diyorum ama gönül el vermiyor. Burada gördüğüm sizlere ve sahneye ihtiyacım vardı. Uzun uzun konuşmak istemiyorum, konuşacak bir şey yok. Her şey ortada ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Bu hayatta herkesten vazgeçiyorsunuz ama evladınızdan vazgeçemiyorsunuz” dedi.

HABERTÜRK