Şarkıcı Gülşen’a 3 yıl hapis cezası

Ünlü şarkıcı Gülşen’in İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz yıl 30 Nisan’daki bir konserindeki “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen, tek kişilik koğuşta 5 gün geçirmişti.

Kendi evinde de 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan şarkıcı, tahliyesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulunmuştu. Mahkeme, itirazı kabul ederek yurtdışına çıkış yasağını tedbirinin güvence miktarı olarak 250 bin TL yatırıldığı takdirde kaldırılmasına karar verdi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.