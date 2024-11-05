“Şarkıcı Linet’in Yardımcısından Hırsızlık Şoku”

HIRSIZLIK ŞOKU

2022 yılında aylık 40 bin lira kira ödediği lüks villasıyla gündeme gelen Linet, evinde yaşadığı talihsiz bir olayla büyük bir şok yaşadı. Arnavutköy’de Boğaz manzaralı evde ikamet eden Linet, yardımcısının kendisini soyduğunu açıkladı. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde gazetecilere verdiği demeçte, bu olayın ardından Türk adaletine başvurduklarını belirtti.

ADALETE İNANCINI KORUYOR

Linet, “Çok kısa bir zaman önce Türk adaletine intikal etti. Güzel bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, açıklamasında hırsızlık olayının kendisini maddi ve manevi olarak etkilediğini dile getirerek, “Maddi manevi hırsız çok sinirimizi bozar. İnsanın evine, mahremine, gerçekten inandığın, destek olmak istediğin insanlar, çalışanlar dahi olsa…” şeklinde konuştu. Linet, bu olaydan sonra güven konusunda dikkatli olacaklarını da sözlerine ekledi.

DİZİ İÇİN KİRALAYACAKTI

Linet, daha önce Can Yaman’ın başrolünde yer aldığı ‘Bay Yanlış’ dizisine kiraya verdiği evi gibi, bu evi de dizi ve reklamlara kiralamayı planlıyordu. Bu sebepten dolayı Linet, ev için ciddi bir kira bedeli ödemişti.